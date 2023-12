Fan-Überraschung: "The Walking Dead"-Spin-off startet früher

Das dürfte die The Walking Dead-Fans begeistern! Nach dem Ende der Zombie-Serie mussten sich die Fans nicht von den geliebten Figuren verabschieden – denn es folgten gleich mehrere Spin-offs. Vor allem mit "The Walking Dead: Daryl Dixon" legten die Produzenten einen echten Hit hin. Nun fehlt aber noch einer der heiß ersehntesten Ableger: Die Geschichte von Rick und Michonne, gespielt von Andrew Lincoln (50) und Danai Gurira (45) – und die startet bereits viel früher als erwartet!

Wie unter anderem das Portal kino.de berichtet, steht das Release in Deutschland nämlich kurz bevor. Anders als die vorigen Serien können die Zuschauer "The Walking Dead: The Ones Who Live" nämlich fast direkt nach dem US-Start abrufen. Zuvor lag meist eine wochenlange Wartezeit dazwischen. Los geht es schon ab dem 25. Februar. Gleichzeitig veröffentlicht der Sender AMC auch einen neuen Trailer, der die Hauptdarsteller zu Wort kommen lässt. Und die können es offenbar gar nicht erwarten, ihre Serie mit den Fans zu teilen. "Es ist eine wirklich spannende Geschichte", meint Danai stolz.

Und was erwartet da Publikum? "The Ones Who Live" soll vor allem aufklären, was mit dem einstigen Gruppenanführer Rick passierte. In der Mutterserie war dieser nämlich in Staffel neun verschwunden. Kurz darauf machte Michonne sich auf die Suche nach ihm. "Die Leute fragen sich: 'Wo bist du hin?'", erklärt Schauspieler Andrew. Nun gibt es wohl endlich die Antwort.

Instagram / danaigurira Danai Gurira und Andrew Lincoln mit "The Walking Dead"-Produzent Scott Gimpler

Getty Images Danai Gurira in London

Instagram / danaigurira Andrew Lincoln und Danai Gurira, "The Walking Dead"-Darsteller

