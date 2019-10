In dieser Serie bahnt sich ein Comeback an! Die Fans von The Walking Dead bangen von Staffel zu Staffel um ihre Lieblinge, denn jede der Figuren ist dem Tod geweiht. Die Community musste sich deshalb in den vergangenen neun Jahren von einigen Charakteren trennen, doch nicht jeder Abschied ist für immer. Nachdem am Sonntag die zehnte Staffel der Fernsehserie in den USA begonnen hat, kündigt sich die nächste eine große Sensation an: Lauren Cohan (37) wird wieder ein Teil des Haupt-Casts werden!

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie ist ein Video von der New York Comic-Con veröffentlicht worden. Mitten im "The Walking Dead"-Panel stürmt ein vermeintlicher Fan mit Maskierung und Lucille, dem Baseballschläger des Bösewichts Negan, die Bühne. Der Moderator setzt sich für den weiblichen Bewunderer ein, verzichtet auf einen Eingriff der Security und bietet ihm an, ein Erinnerungsbild mit den Schauspielern zu schießen. Dazu kommt es aber nicht. Die Dame lässt plötzlich ihre Maske fallen: Es ist Lauren alias Maggie Greene! Während sie ihre Kollegen mit einer herzlichen Umarmung begrüßt, zeigt sich das Publikum ebenfalls begeistert von ihrem Erscheinen. Damit bestätigt die Darstellerin offiziell ihre Rückkehr in der elften Staffel. Außerdem wird ihre Figur wieder eine Hauptrolle einnehmen.

Beim vorigen Mal schlüpfte die 37-Jährige in der fünften Folge der neunten Staffel in ihre gewohnte Rolle. Ihr Wiedereinstieg ist offenbar eine emotionale Angelegenheit für Lauren. "Es fühlt sich einfach wie mein Zuhause an", soll sie Berichten zufolge auf der Comic-Con erwähnt haben.

Getty Images "The Walking Dead"-Star Lauren Cohan

Getty Images Lauren Cohan beim "The Walking Dead"-Panel auf der San Diego Comic Con

Getty Images Schauspielerin Lauren Cohan

