Kim Coates bereichert "The Walking Dead: Dead City"-Cast

Der Schauspieler Kim Coates (66), bekannt aus der Serie "Sons of Anarchy", wird in der zweiten Staffel des Spin-offs The Walking Dead: Dead City eine Schlüsselrolle übernehmen. In der von Zombies überrannten Welt schlüpft er in die Rolle des brutalen Gangleaders Brugal, der sich mit der Gruppe um Negan, gespielt von Jeffrey Dean Morgan (58), anlegt. Im Rahmen eines Interviews mit MovieWeb verriet Kim, dass er sich in seiner neuen Rolle vollkommen zu Hause fühle: "Dieser Typ wurde für mich geschrieben! Er ist ein schlechter Mensch, aber sehr intelligent." Die neuen Folgen sollen im Frühjahr 2025 auf MagentaTV starten.

Kim wird als Brugal eine besonders düstere Note in das Zombie-Franchise bringen. Im offiziellen Trailer ist zu sehen, wie er seine eigene Gang um sich versammelt, die sowohl gegen andere rivalisierende Gruppen kämpft als auch gegen die stetige Gefahr durch Zombies. Interessant ist dabei seine Hintergrundgeschichte: Brugal hat die ersten Jahre der Apokalypse sicher in einer luxuriösen Enklave in Manhattan überstanden, bevor er die Straßen des von Untoten beherrschten New York City betrat. Neben seiner Anführerrolle wird Brugal vor allem wegen seiner unfassbaren Brutalität auffallen, wie Kim selbst verriet: "Ich bin definitiv das größte Mitglied meiner Gruppe. Ich töte viele Zombies."

Kim ist vor allem durch seine Rolle als Tig in "Sons of Anarchy" bekannt, die ihm weltweiten Ruhm einbrachte. Der erfahrene Schauspieler hat sich in seiner Karriere vor allem auf komplexe Charaktere spezialisiert, die eine dunkle, aber zugleich faszinierende Seite zeigen. Auch in seinem aktuellen Netflix-Erfolg "American Primeval" schlüpft er in eine düstere Rolle, was offenbar perfekt zu seinem Talent passt. Privat hält sich Kim jedoch eher bedeckt und gibt selten Einblicke in sein Leben abseits der Kamera. Stattdessen steht für ihn das Schauspiel und die Freude an spannenden Projekten im Vordergrund, die ihn regelmäßig begeistern. Mit seiner aktuellen Verpflichtung in "The Walking Dead: Dead City" stellt Kim erneut unter Beweis, warum er in ganz Hollywood für komplexe Antagonisten bekannt ist.

CapitalPictures/ActionPress Samantha Morton und Jeffrey Dean Morgan in "The Walking Dead"

Getty Images Kim Coates, Schauspieler

