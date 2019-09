Im Promi Big Brother-Container hatte Evanthia Benetatou (27) die Liebes-Bombe endlich platzen lassen: Seit wenigen Monaten ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin glücklich an ihren neuen Freund Chris Stenz vergeben. Obwohl sie erst seit Kurzem gemeinsam durchs Leben gehen, scheint es bei den Turteltauben bereits richtig ernst zu werden – Eva und Chris wollen in eine gemeinsame Zukunft starten und schmieden fleißig Pläne.

"Wir werden zusammenziehen", verkündet das glückliche Paar gegenüber RTL. Wo ihr neuer Lebensmittelpunkt liegen wird, wollen sie derzeit aber noch nicht verraten. "Was unsere Zukunftspläne sind, das werden wir euch in Zukunft mitteilen", erklärt Eva und ergänzt, dass es die beiden von Köln über Düsseldorf bis ins Ausland quasi überall hinziehen könnte. Bevor das Projekt der ersten gemeinsamen Wohnung aber in die Tat umgesetzt werden kann, genießen die Verliebten noch eine andere Premiere: ihren Liebesurlaub unter griechischer Sonne.

Kürzlich verriet Eva außerdem: Bis es bei den beiden funkte, hatte es eine Zeit lang gedauert. Chris hätte seine Traumfrau im Netz kontaktiert, aber dann ziemlich lange keine Antwort von der Beauty erhalten. Schließlich meldete sie sich doch noch auf seine Nachricht und verliebte sich in den Fitness-Fan. "Ich habe ihn gefragt, ob er mich motivieren und trainieren kann und somit ging alles los", plauderte sie vor dem Sender aus.

Instagram / evanthiabenetatou Chris Stenz und Eva Benetatou

Instagram / chris_b.___ Chris Stenz

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou mit ihrem Freund Chris

