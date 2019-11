Claudia Norberg räumt mit Spekulationen auf! Erst vor wenigen Wochen hatte es Gerüchte gegeben, sowohl die Noch-Ehefrau von Michael Wendler (47) als auch seine neue Freundin Laura (19) würden im kommenden Januar ins Dschungelcamp ziehen. Die 19-Jährige dementierte die Schlagzeilen jedoch kurz darauf: Die Brünette nimmt nicht an der Show teil – angeblich, weil der Schlagerstar seine Ex und seine Aktuelle nicht gemeinsam am Lagerfeuer sitzen sehen möchte. Diese Behauptung kann Claudia jedoch nicht glauben. Sie ist sicher: Michael hätte nichts gegen ein Treffen mit Laura!

"Wenn es so wäre, dass ich in den Dschungel gehen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass Michael ein Problem damit haben würde. Warum sollte er?", erklärte die Blondine gegenüber t-online.de. Sie habe Laura zwar bisher nur einmal kurz getroffen, jedoch nicht mit ihr gesprochen. Ein Zusammentreffen am Lagerfeuer stelle sie sich nicht unangenehm vor: "Für mich wäre sie eine Person, die ich neu kennenlernen würde. Ich gebe jedem Menschen eine Chance. Ich mag Menschen, ich bin sehr offen und unvoreingenommen!", versicherte die 48-Jährige.

Während der Ballermann-Sänger nach der Trennung bereits häufiger gegen seine Noch-Gattin geschossen hatte, sträubte sich Claudia bisher, ein schlechtes Wort über den 47-Jährigen oder dessen junge Flamme zu verlieren. Auch im Promiflash-Interview gab sie sich zuletzt versöhnlich: "Das ist Liebe und wenn zwei Menschen sich finden, [...] dann ist es so. Ich sehe keinen Grund, das zu kritisieren!"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der Premiere von "Mamma Mia"

Timm/face to face/ActionPress Michael Wendler und Claudia Norberg beim Echo 2014

