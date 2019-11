Elena Miras' (27) Mamaherz blutet! Aktuell touren die ehemalige Love Island-Kandidatin, ihr Partner Mike Heiter und ihre gemeinsame Tochter Aylen durch die USA. Zunächst hatten sie gemeinsam mit ihren Das Sommerhaus der Stars-Kollegen Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) New York besucht. Nach dem Big Apple ging es nach Orlando in die Disneyworld – und nun genießt die kleine Familie noch ein wenig Sonne in Miami. Doch nun wurde ihr Urlaub durch einen Zwischenfall getrübt: Aylen ist offenbar krank geworden!

Voller Sorge berichtete Elena gestern Abend in ihrer Instagram-Story: "Meine Kleine hat seit gestern Fieber.[...] Ich könnte weinen, das geht einfach nicht weg! Ich mach mir mega Sorgen. Sie hat 39 Grad." Sie habe der Einjährigen Ruhe und Fieberzäpfchen verordnet – doch nichts wolle so richtig helfen. "Wenn das nicht weggeht, gehen wir zum Arzt." Was der Kleinen wohl fehlt? "Sie ist auch grade am Zahnen, ich glaube, das hängt zusammen", vermutet die Vollblutmutter.

Aus lauter Verzweiflung hatte Elena sich schon für Tipps an ihre Follower gewandt, jedoch erwies sich offenbar nicht jede Nachricht als hilfreich. "Für alle die schreiben: Wir stressen sie zu sehr – das ist Mist, wir machen ihr null Komma null Stress", ärgerte sich die temperamentvolle Schweizerin. "Lasst solche Kommentare doch einfach."

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen in Disneyworld, Orlando

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras in Miami, Oktober 2019

