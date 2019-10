Ihre Liebesgeschichte ist turbulent und dauert bis heute an! Als Elena Miras (27) und Mike Heiter 2017 an Love Island teilgenommen hatten, flirteten sie zwar zunächst anderweitig und fanden nach der Kuppelshow doch zueinander. Schon kurz darauf sollte sich ihr Leben für immer verändern: Elena wurde schwanger von Mike! Zwar hatten die Eltern nach der Geburt noch einmal ein paar Schwierigkeiten, aber inzwischen scheinen sie ein harmonisches Familienleben zu führen. Am Sonntag feierten Elena und Mike ihr zweijähriges Beziehungs-Jubiläum.

Auf Instagram widmete die temperamentvolle Schweizerin ihrem Partner eine emotionale Botschaft. "So schnell vergeht die Zeit und schon sind es zwei Jahre", staunte die 27-Jährige. "Wir hatten schon viele Tiefen, jedoch haben wir immer alles gut gemeistert. Eine Beziehung ist nicht immer nur perfekt – es gehören auch die schlechten Zeiten dazu", betonte Elena anschließend. Sie sei mächtig stolz darauf, dass sie und Mike trotz allem noch zusammen sind: "Ich denke, was eine gute Beziehung ausmacht, ist, wie man alles zusammen überwältigt und dann noch stärker ist als Paar."

Natürlich wurde auch ihr Töchterchen in dem Beitrag erwähnt: "Aylen macht unser Glück natürlich perfekt", schwärmte die Vollblutmami und betonte abschließend. "Ich liebe dich, Schatz, und freue mich auf die weitere Zeit mit dir." Dazu postete sie ein Pärchenfoto von ihrem aktuellen Trip nach New York: Arm in Arm posieren Elena und Mike auf dem Times Square.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, 2019

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen

