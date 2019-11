Jetzt ist es offiziell – bei der Fortsetzung der erfolgreichen Serie Game of Thrones wird George R. R. Martin (71) vorerst nicht dabei sein! Die geplante neue Staffel mit dem Titel "House of Dragons" soll etwa 300 Jahre vor der bisherigen Geschichte spielen und sich hauptsächlich um Ereignisse rund um die Targaryens drehen. Obwohl der ursprüngliche Plan war, dass George das Drehbuch gemeinsam mit Ryan Condal schreibt, hat der 71-Jährige zurzeit aber andere Prioritäten!

Auf seinem offiziellen Blog verrät der Autor jetzt, warum er nicht an "House of Dragons" mitschreiben kann: "Ich übernehme so lange keine Skripte, bis ich 'The Winds Of Winter' fertiggestellt und geliefert habe. Der Winter kommt ja erst noch und das Buch dazu bleibt deshalb meine Priorität – so gerne ich auch eine Episode von 'House Of The Dragon' schreiben würde.“ Denn die eigentliche Buchreihe, die als Vorlage für "Game of Thrones" diente, hat George immer noch nicht beendet. Seit knapp zehn Jahren soll der Schriftsteller bereits an dem vorletzten Buch der gesamten Saga arbeiten.

Dennoch macht George auch kein Geheimnis daraus, dass er – nach Abschluss seines aktuellen Buchprojekts – auch gerne an dem Prequel mitwirken würde: "Wer weiß, wenn alles klappt, kann ich vielleicht sogar ein paar Episoden schreiben, so wie ich es in den ersten vier Staffeln von 'Game Of Thrones' getan habe.

Wiese/face to face, Actionpress Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

Frazer Harrison/Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2018

Getty Images George R. R. Martin, "Game of Thrones"-Schöpfer

