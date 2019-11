Entspannungs-Modus für die werdende Mama! Jenna Dewan (38) lässt es sich so richtig gut gehen. Nachdem sie im vergangenen Jahr noch viele Tränen über ihr Ehe-Aus mit Schauspieler Channing Tatum (39) vergoss, ist sie heute glücklicher denn je. Denn mit ihrem neuen Freund Steve Kazee (44) erwartet die Tänzerin sogar ganz überraschend Nachwuchs. Und ihre Schwangerschaft genießt die 38-Jährige in vollen Zügen: Jenna zeigte sich jetzt im gemütlichen Schlabber-Look auf den Straßen von Los Angeles!

Am Mittwochnachmittag schlenderte die schöne Amerikanerin in einem entspannten Alltags-Outfit durch die Gegend und ließ sich auch von den um sie herumkreisenden Paparazzi nicht aus der Ruhe bringen. Sie kuschelte sich in ihren roten Hoodie, hatte ihre Haare in einen lockeren Dutt hochgesteckt und verbarg ihr ungeschminktes Gesicht hinter einer dunklen Sonnenbrille. Ihr (noch) kleiner Babybauch zeichnete sich nur bei einem genaueren Blick unter ihren übergroßen Klamotten ab.

Später am gleichen Tag machte sie ihrem Freund Steve eine süße Liebeserklärung zu seinem 44. Geburtstag: "Die Welt wurde zu einem besseren Ort, als du geboren wurdest. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt, dich zu lieben und von dir geliebt zu werden", schrieb die baldige Zweifach-Mama auf ihrem Instagram-Kanal zu einem süßen Kuss-Bild der beiden.

MEGA Jenna Dewan, Oktober 2019

Backgrid Steve Kazee und seine Freundin Jenna Dewan

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan

