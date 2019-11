Pünktlich zu Halloween gibt YouTuber LionT (27) preis, vor welcher Frucht er sich am meisten gruselt - und die Fans des Webvideo-Produzenten atmen auf. Denn nach einer langen Netz-Pause ist der "Löwenkind"-Rapper endlich wieder zurück und dreht vor allem ehrliche Real-Talks. In denen rechnet er gerne mal mit seinen früheren Wegbegleitern ab . Aber auch auf anderen Social-Media-Kanälen ist LionT wieder aktiv und beantwortet fleißig Fragen seiner Follower: Dabei verriet er auch, warum er so eine heftige Abneigung gegen Kiwis hat!

Auf Instagram wollte ein Abonnent von dem Ex-Freund von Dagi Bee (25) wissen, was er gegen die kleine Pelz-Frucht einzuwenden hat. Und Timo, wie der Web-Star eigentlich heißt, reagierte prompt: "Ich kann mich nur schwammig dran erinnern, dass mich meine Mutter mit zwei, drei Jahren damit gefüttert hat und seitdem kriege ich immer ein Zahn-Jucken, wenn ich nur an diese haarigen Dinger denke!" Und genau das ist LionTs Problem mit Kiwis: Die haarige Schale findet er absolut eklig.

Abgesehen von seiner Kiwi-Phobie scheint es dem gebürtigen Solinger aber wieder gutzugehen. Ein weiterer Fan wollte nämlich wissen, ob er nach seinen Depressionen wieder zufrieden mit seinem Leben sei: "Mal mehr, mal weniger, aber gerade schon!", freut sich LionT über seine gesundheitliche Entwicklung.

