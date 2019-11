Jenna Dewan (38) war an Halloween mit Babybauch und ihrer Familie Süßigkeiten sammeln! Die Schauspielerin hatte vor einigen Wochen angekündigt, zum zweiten Mal Mutter zu werden – inzwischen sieht man ihr das auch deutlich an. Ihr wachsender Bauch hielt sie aber nicht davon ab mit ihren Liebsten auf "Süßes oder Saures"-Tour zu gehen: In in einem Engelskostüm zog Jenna am Donnerstag mit Kind und Freund durch Los Angeles!

Paparazzi erwischten die 38-Jährige auf der Straße in ihrer Verkleidung. Sie und ihre Tochter Everly Tatum (6) waren im Partnerlook unterwegs: Beide trugen ein weißes Kleid mit Flügeln und einem Heiligenschein. Jennas Partner Steve Kazee (44) war in die Rolle des sagenhaften Holzfällers Paul Bunyan geschlüpft.

Jenna hatte Steve bereits längere Zeit vor ihrer Beziehung kennengelernt: "Er war vor sieben Jahren in einer Show namens 'Once on Broadway'. Ich war von seinem Talent überwältigt und weinte mir die Augen aus", verriet Jenna im Oktober in einem Interview. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Channing Tatum (39) im vergangenen Jahr habe sich Steve plötzlich bei ihr gemeldet.

MEGA / MEGA Jenna Dewan und Everly Tatum an Halloween, 2019

Anzeige

MEGA / MEGA Steve Kazee, Everly Tatum und Jenna Dewan an Halloween in Los Angeles, 2019

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan in Los Angeles, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de