Spricht hier etwa der gekränkte Stolz aus Maciek? In der aktuellen Staffel von The Voice of Germany hatte der gebürtige Pole die Coaches von Folge zu Folge immer mehr begeistern können. Nachdem er das Battle gegen seinen Kollegen Julian für sich entscheiden konnte, stand er bereits so gut wie im Finale – doch kurz vor dem Halbfinale wählte Juror Mark Forster (35) Dragqueen OXA und besiegelte damit das Ausscheiden des 26-Jährigen. Maciek ist darüber gar nicht erfreut – und schießt nun völlig überraschend gegen Nico Santos!

In der aktuellen Season der Castingshow hatte "Rooftop"-Interpret Nico eine ganz besondere Rolle: Der Songwriter konnte als Web-Coach der Comeback-Stage bereits ausgeschiedenen Talenten bis zum Viertelfinale eine zweite Chance geben. So hätte der Bremer auch Maciek einen weiteren Versuch gewähren können – doch er entschied sich dagegen. Der Berufsmusiker ließ seinem Frust nun freien Lauf: In seiner Instagram-Story am Samstag ahmte er Nico fies nach! "Erstmals bekommen ausgeschiedene Talente die Chance, zurückgeholt zu werden. Bei manchen hab' ich's leider verpennt, aber hey!", imitierte er den studierten Tontechniker, während im Hintergrund "Rooftop" läuft.

Macieks Fans können den Ärger verstehen: "Ich hatte solche Hoffnung, dass Nico Santos dich noch sichert!" und "Mach unbedingt weiter!", unterstützen sie ihn. Der angegriffene Nico reagierte bisher nicht auf den Diss des verschmähten Ex-Teilnehmers – stattdessen promotete er fleißig seine übrigen Web-Kandidaten: Celine, Lucas und Niklas haben noch die Möglichkeit, "The Voice of Germany" zu gewinnen.

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk Maciek, Lena Gerke und Julian Mauro im "The Voice of Germany"-Battle

Getty Images Sänger Nico Santos

Instagram / maciekmusic Mark Forster und "The Voice of Germany"-Kandidat Maciek

