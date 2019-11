Eigentlich läuft für Anne Wünsche (28) doch gerade alles bestens, oder? Seit Mai ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nach dem Liebes-Aus mit Ex Henning Merten wieder glücklich vergeben. Auch wenn ihr neuer Freund Karim nicht auf Pärchen-Pics im Netz steht, betonte die Influencerin zuletzt immer, dass sie total verliebt sei. In ihrer neuen Wohnung in Berlin, wo sie seit Kurzem mit ihren beiden Mädels wohnt, fühlt sie sich auch pudelwohl. Jetzt stellt Anne ihre Fans aber mit einem Sorgen erregenden Post vor Rätsel.

"Wie schwer fällt es dir zu verzeihen, wenn du einmal richtig verletzt worden bist?", fragt sie zu einem Bild auf Instagram, auf dem sie nachdenklich ihren Kopf senkt. In den emotionalen Zeilen denkt sie über Fehler und Ereignisse der Vergangenheit nach und fragt sich, ob sie im Nachhinein anders gehandelt hätte. "Ich bin der Meinung, dass es nichts bringt, es vor Wut in eine Schublade zu stopfen und sie fest zu verschließen. Irgendwann ist diese Schublade voll und alles bricht aus", stellt sie klar. Ob sie bei dem Beitrag auf ein ganz bestimmtes Geschehen, wie möglicherweise die Trennung von ihrem Ex-Freund anspielt oder sie allgemeine Situationen meint, verrät Anne nicht.

Allem Anschein nach will sich die zweifache Mama nicht weiter zu ihrem kryptischen Social-Media-Post äußern – die Kommentarfunktion unter dem Bild hat sie deaktiviert. Am Ende zeigt sich der YouTube-Star aber dennoch zuversichtlich: "Wir können selbst entscheiden, wie wir mit den schlechten Zeiten umgehen." Dazu teilt sie ein weiteres Foto, auf dem sie leicht in die Kamera lächelt.

Instagram / anne_wuensche Juna, Anne Wünsche und Karim im August 2019

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Ex-BTN-Star Anne Wünsche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de