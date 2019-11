Eine berührende Geschichte aus dem Leben von Chad Michael Murray (38)! Der Schauspieler hatte 2002 seinen Durchbruch in der Erfolgsserie One Tree Hill. Bis einschließlich 2012 war der Hottie als Lucas Scott zu sehen. Doch so weit wäre es beinahe gar nicht gekommen. Als der US-Amerikaner ein Teenager war, wurde er ins Krankenhaus eingeliefert – und einige Ärzte hatten ihn bereits aufgegeben.

Der 38-Jährige spricht im Interview mit Sirius XM nun über eine Nahtoderfahrung. Als er fünfzehn Jahre alt war, hatte er eine fiese Darmverdrehung. Doch die Mediziner wussten nicht, was ihm fehlte, denn die üblichen Symptome, wie ein aufgeblähter Bauch, waren nicht zu sehen. "Ich möchte damit nicht angeben, aber weil ich so gut in Form war, waren meine Bauchmuskeln zu stark und ich hatte innere Blutungen." Nur über das Blutbild war sein Gesundheitszustand zu erkennen. Die Angelegenheit ging vor allem Chads Eltern an die Nieren. "Am Ende meines Bettes stand sogar ein Priester. Ich erinnere mich daran, dass es das erste Mal war, dass ich meinen Vater weinen sah", berichtet der Blondschopf.

Am Ende wusste eine findige Schwester jedoch, was zu tun war. Sie gab dem Jungen vier ganze Infusionen Blut und rettete ihm damit das Leben. "Ihr Name war Sandy. Ich werde sie nie vergessen. Wir haben ihr noch vier Jahre lang Schokolade mitgebracht, bis sie ihren Arbeitsplatz gewechselt hat", erzählt Chad weiter.

Pascal Le Segretain / Getty Images Schauspieler Chad Michael Murray

Getty Images Chad Michael Murray, Ex-"One Tree Hill"-Star

Splash News Schauspieler Chad Michael Murray in New York

