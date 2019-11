Wie haben wohl die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Stars von Nina Noels (31) Schwangerschaft erfahren? Im März ging die Laiendarstellerin mit einer zuckersüßen Nachricht an die Öffentlichkeit: Sie und ihr Freund erwarten ihren ersten Nachwuchs. Mittlerweile hat ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt. Im Promiflash-Interview erinnert sich nun Aline Jost-Di Raimondo an den Moment zurück, in dem sie von der Schwangerschaft ihrer Kollegin erfuhr!

Der "Krass Schule"-Star schildert gegenüber Promiflash die Situation wie folgt: "Nina lag im Requisitenraum am Set auf dem Boden. Ich kam rein, fragte sie, ob alles okay sei. Ich dachte, sie ruht sich nur aus und hat ein Päuschen, aber auf einmal haut sie diese Neuigkeit raus." Für die Blondine sei Ninas Schwangerschaft eine riesige Überraschung gewesen, denn von einem Babybauch sei zu diesem Zeitpunkt noch keine Spur gewesen.

Nina offenbarte gerade erst gegenüber Promiflash, dass es bei ihr erst nach zwei Jahren mit dem Kindersegen geklappt habe – umso größer war auch Alines Freude, als sie von der Schwangerschaft der 31-Jährigen erfuhr: "Ich wusste, wie sehr sie sich ein Kind wünschte und man sah ihr die Freude so sehr an, dass es angesteckt hat", verrät die TikTokerin.

Instagram / aline_jost_diraimondo Aline Jost-Di Raimondo, "Krass Schule"-Star

Instagram / aline_jost_diraimondo Aline Jost-Di Raimondo, 2019

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel

