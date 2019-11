Dieses Jahr änderte sich das Leben von Krass Schule-Star Nina Noel (31) von Grund auf: Die Seriendarstellerin war zum allerersten Mal schwanger und nahm ihre Fans via Social-Media-Fotos auf ihr Familienabenteuer mit. Mitte September wurde sie schließlich zum allerersten Mal Mutter. Nach ihrem Kindersegen offenbart die Neu-Mama gegenüber Promiflash, wie lange sie zuvor aber tatsächlich auf dieses Ereignis hingefiebert hatte!

"Wir haben es sehr lange probiert und es hat nie geklappt und jeder in meinem nahen Umfeld wusste, dass ich es mir so sehr wünschte und jeden Monat so deprimiert war, wenn es wieder nicht geklappt hat", erinnert sich Nina zurück. So sei es ein ganzes Jahr nach dem Absetzen ihrer Pille gelaufen – bis die TV-Beauty endlich den Frauenarzt aufgesucht habe.

"Alle um mich herum waren schwanger, nur ich nicht", habe die Fernsehbekanntheit damals gedacht. Bis zum positiven Schwangerschaftstest dauerte es trotz ärztlicher Betreuung dann wieder so einige Zeit. "Über zwei Jahre", bestätigt Nina – umso größer ist nun aber ihre Freude über ihr absolutes Wunschkind!

