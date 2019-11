Mit einem Baby ist plötzlich alles anders! Ist der neue Erdenbürger auf der Welt, steht das Leben seiner Eltern erst einmal auf dem Kopf. Diese Erfahrung musste auch Jenna Dewan (38) machen: Sie ist nicht nur Schauspielerin, Tänzerin und Buchautorin, sondern seit 2013 auch Mutter der kleinen Everly (6), die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (39) hat. Nun hat die Jenna über ihre Mutterschaft gesprochen und erzählt, wie sehr sich ihr Leben dadurch veränderte.

"Meine Everly änderte alles für mich", sagte Jenna auf einer Veranstaltung in Los Angeles, wie The Wrap berichtet. Bei jeder beruflichen Entscheidung denke sie zunächst daran, wie die Arbeit mit ihrer Tochter zu vereinbaren sei. Sie schlage deshalb auch häufig Jobangebote aus, da sie sonst zu lange von ihrem Nachwuchs getrennt wäre. Derzeit ist Jenna mit ihrem zweiten Kind schwanger, das sie gemeinsam mit ihrem Partner Steve Kazee (44) erwartet.

Jenna veröffentlichte kürzlich ihr erstes Buch “Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday”. Während des Schreibens verarbeitete die US-Amerikanerin auch ihr Ehe-Aus mit Channing. Sie schildert in dem Ratgeber unter anderem, wie schwierig die Trennung von dem Magic Mike-Star für sie war.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im November 2016

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im Oktober 2019

Getty Images Jenna Dewan im September 2019

