Das war wirklich eine große Überraschung! Am Wochenende erzählte Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmer Alexander im Netz, dass er bereits einen Sohn hat – den fast 18-jährigen Lucas. In der Show ist seine Vaterschaft bisher nicht thematisiert worden. Auch nicht, als er Cindy (31) heiratete, die ihm in dem Dating-Format als Frau ausgesucht worden war. Ab wann wusste die Marine-Soldatin, dass ihr Ehemann bereits ein Kind hat?

Auf Instagram lüftete sie das Geheimnis – sie habe es früher erfahren, als viele Zuschauer vielleicht denken: "Leider hat man es im TV nicht gesehen, aber ich habe kurz nach der Begrüßung gefragt, ob er Kinder habe, weil ich sie natürlich zuerst begrüßt hätte", berichtete sie auf der Foto- und Videoplattform. Danach habe Alex ihr gleich gesagt, dass er bereits Vater sei. Diese Tatsache scheint also kein Problem für die zwei zu sein.

Zahlenreiche Fans von "Hochzeit auf den ersten Blick" haben das Pärchen bereits ins Herz geschlossen. "Ihr seid bisher das beste Paar, das ich in der Show gesehen habe", schrieb zum Beispiel ein User auf Cindys Instagram-Account.

Alexander als Bräutigam bei "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Cindy Riedel bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

