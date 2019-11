Was Cindy Riedel (31) wohl zu dieser Enthüllung gesagt hat? In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick wurde die Blondine – nach sorgfältiger Prüfung durch die Kuppel-Experten Dr. Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst – mit Alexander verheiratet. Der Clou der Sendung: Die beiden Eheleute hatten sich zuvor noch nie in ihrem Leben gesehen. Somit wusste Cindy so gut wie nichts über Alex' Vergangenheit, als sie mit ihm vor den Traualtar trat. So wie auch die Tatsache, dass er bereits Vater ist!

In der Sendung hatte Alex zwar erzählt, dass er bereits seit fünf Jahren single durchs Leben geht, aber seine Vaterschaft hatte er mit keinem Wort erwähnt. Das holte er jetzt via Instagram nach: "Ich und mein Mini-Me", schrieb er zu einem gemeinsamen Bild mit seinem Spross, der bereits im Teenager-Alter zu sein scheint und erklärte: "Ich hatte natürlich auch ein Leben vor 'Hochzeit auf den ersten Blick'. Der gut aussehende, junge Mann neben mir ist mein Sohnemann Lucas." Zum Schluss konnte er sich nicht verkneifen nach seinem erfolgreichen TV-Experiment auch für seinen Nachwuchs die Werbetrommel zu rühren: "Er ist noch zu haben", witzelte der Bartträger.

Auch dieses kleine Detail wurde in seiner ersten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge nicht thematisiert: Alex hatte bereits vor einem Jahr sein Glück bei "First Dates" versucht! Das habe er aber keineswegs vor den Verantwortlichen der Sendung verheimlicht: "Ich habe die Experten frühzeitig von meiner Teilnahme bei 'First Dates' unterrichtet", betonte er kürzlich im Promiflash-Interview.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort

Sat.1 Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrer Hochzeit

