Bei Bachelor in Paradise treffen sich alte Bekannte wieder! Die zweite Staffel des Rosenablegers kommt vielen Zuschauern wie eine Seifenoper vor. Schon in der ersten Folge offenbarten einige Kandidaten, dass sie bereits Liaisons mit den anderen Teilnehmern der Sendung hatten. Meike Emonts datete Marco Cerullo (30) und zwischen Michelle Schellhaas und Michael Bauer (28) hatte es zwischenzeitlich gefunkt. Doch warum gehen so viele Kuppelshow-Kandidaten miteinander aus?

Darüber plauderte Eddy Mock nun bei der Musikvideo-Premiere von Julian F.M. Stoeckels (32) "Wodka für die Königin" mit Promiflash. "Die Leute, die das zusammen durchgemacht haben, die treffen sich auch wirklich wieder. Das ist so eine Gruppe von Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten", meinte der Ex-Bewerber von Bachelorette Nadine Klein (34). Schließlich hätten die Reality-Stars in den Formaten ähnliche Dinge durchgemacht und so mehr Verständnis füreinander als Außenstehende. "Das ist ab und zu schön und ab und zu braucht man seine Freunde", gab der Lockenträger jedoch zu bedenken.

Dass zwischen den Ex-Rosen-Boys und -Girls eine enge Bindung besteht, findet Eddy jedenfalls völlig in Ordnung. Weniger gut ist es jedoch, wenn diese in die Paradies-Sendung gehen und sich vorher auf einen TV-Flirt geeinigt haben. "Ich finde es teilweise unfair, weil du nimmst manchen Leuten die Chancen, jemanden kennenzulernen. Wenn du mit jemandem reingehst und das ist alles abgesprochen, dann gehst du nur mit dem Ziel rein. Und das ist nicht der Sinn des Formats", fügte der Tänzer hinzu.

Instagram / eddy_mock Eddy Mock, Ex-Bachelorette-Kandidat

TVNOW Kandidaten von "Bachelor in Paradise" 2019

MG RTL D Eddy, Bachelorette-Kandidat 2018

