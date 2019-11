Noch am Donnerstag waren die Zuschauer von The Voice of Germany fuchsteufelswild. In den Sing-offs der Casting-Sendung ließ Coach Sido (38) mit Lucas Rieger den Publikumsliebling fallen, was ihm einige Buhrufe von den Zuschauern im TV-Studio einbrachte. Doch der Soul-Sänger bekam durch Nico Santos' Comeback-Stage eine weitere Chance – und gab im Halbfinale des Formats alles und das gleich ganze zwei Mal!

Seine Rock'n'Roll-Version von Little Richards (86) "Tutti Frutti" sorgte nicht nur für Standing-Ovation, sondern auch für lautstarke "Zugabe"-Rufe. Das wollte sich der Old-School-Musiker nicht weiter lumpen lassen und spielte seinen Song glatt erneut. "Der singt jetzt echt noch mal, ich brech' ab" oder "Der Junge ist wenigstens unterhaltsam und was für die Mädchen. Habe ihn gerade geistig zum Sieger gekürt", jubelten zwei User auf Twitter. Andere waren jedoch etwas empört: "Eine Zugabe ist ungerecht!" Immerhin durften die anderen Kandidaten ihren Titel nur einmal zum Besten geben.

Moderatorin Lena Gercke (31) war nach seinem Gig jedenfalls ganz aus dem Häuschen: "Die Leute mögen dich echt ganz gerne hier!" Da konnte sich auch sein Mentor Nico nur anschließen: "Wow, ich bin so völlig außer Puste. Ich glaube, ich bin der glücklichste Coach hier heute Abend." Lucas' Performance bescherte ihm natürlich einen Platz im Finale. Mit satten 71 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen Celine durch.

