Sind Carina Spack und Serkan Yavuz (26) nun wirklich ein Paar? Beide Ex-Rosensammler sind aktuell Teilnehmer in der beliebten TV-Resterampe Bachelor in Paradise. Obwohl Serkan in der ersten Folge heftig mit Jade Übach knutschte, erlosch diese Flamme der Leidenschaft schon wieder am nächsten Morgen. Dafür scheint es aber im Verlauf der Sendung mit Carina viel besser zu laufen – es gibt immer mehr Hinweise, die auf eine mögliche Liebe hindeuten. Jetzt trug die Blondine auch noch den Pulli des Studenten.

In ihrer Instagram-Story lud die Reality-Flirterin vor Kurzem einige Sequenzen hoch, in denen sie einen weißen Pulli mit einer Mickey Mouse darauf anhat. Aber Moment mal, dieses Oberteil kennen wir doch – richtig, Serkan sieht man des Öfteren in eben diesem Überzieher. Da wollte Carina dem Regensburger wohl ganz nah sein. Dazu kommt, dass sie sich auch noch offensichtlich auf Serkans Couch gefilmt hat. Ob sie sich schon dort wie zuhause fühlt?

Promiflash hat auch gerade erst Fotos erhalten, auf denen man Carina und Serkan bei einem Date sieht. Alles deutet also daraufhin, dass sie zusammen bei "Bachelor in Paradise" ein Liebes-Happy-End finden. Jetzt seid ihr gefragt, glaubt ihr, dass die beiden ein Paar sind? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

