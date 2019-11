Flüstergeräusche als Beruhigunsmittel? Die US-Sängerin Camila Cabello (22) wurde 2012 nach der Teilnahme an der amerikanischen Castingshow X Factor mit der Girl-Band Fifth Harmony berühmt. Seit Mai 2017 ist sie als Solo-Künstlerin unterwegs und zieht zurzeit nicht nur die Aufmerksamkeit ihres Freundes Shawn Mendes (21) auf sich, sondern auch die ihrer Follower auf Social Media. In einem öffentlichen Frage-und-Antwort-Spiel im Netz reagierte die Sängerin kürzlich auf einige private Fan-Fragen. Die Sängerin offenbarte unter anderem, dass sie es liebt, ASMR-Videos zu schauen.

Ein Instagram-User wollte von Camila wissen, ob sie so etwas wie ASMR mag. Daraufhin antwortete sie in ihrer Instastory mit einem Video und gestand: "Ich bin total besessen von ASMR." Der Begriff ASMR setzt sich zusammen aus "Autonomous Sensory Meridian Response" und sorgt beim Zuhörer mithilfe von visuellen oder akustischen Sinnesreizen – zum Beispiel durch sanftes Flüstern – für ein angenehmes und entspannendes Gefühl. Die Sängerin gab zu, dass sie ASMR-Videos schaut, wenn sie nicht einschlafen kann, und flüsterte ihren Followern in die Smartphone-Kamera: "Ich liebe diesen Sch***!"

Im Jahr 2012 kam in Amerika der ASMR-Hype auf: Bei YouTube wurden die zum Teil höchst bizarren Videos schlagartig zu einem riesigen Trend. Einer der meist geklickten Clips zeigt eine Frau, die vor einem Mikro sitzend Gewürzgurken isst.

Getty Images Camila Cabello beim "Power of Young Hollywood"-Event in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello

Anzeige

Backgrid / Actionpress Camila Cabello verlässt eine Party in Beverly Hills, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de