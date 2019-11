Wird Christina ihrem Lieblingslandwirt Christian etwa das Herz brechen? Auf dem Bauer sucht Frau-Scheunenfest begegneten sich der Ackerbauer aus Niedersachsen und die bayerische Beauty zum ersten Mal. Schnell stand fest: Mit ihr ganz alleine möchte der 33-Jährige die Hofwoche verbringen. Um bei seiner Auserwählten einen guten Eindruck zu hinterlassen, legte sich der Blondschopf mächtig ins Zeug. Aber konnte Christian seiner Dame tatsächlich den Hof machen? Christina zeigt sich zögerlich und meint, dass sie etwas mehr Zeit brauche.

Ihre gemeinsame Zeit neigt sich allmählich dem Ende zu – für Christian ein Grund, seine Fühler auszustrecken, um zu sehen, woran er ist. "Du wurdest mir von Tag zu Tag immer vertrauter. Das ist wirklich schön, einen Menschen wie dich neben mir zu haben. Es war wirklich alles schön mit dir", säuselt er der 30-Jährigen zu. Christina fühlt sich von seinen Komplimenten sichtlich geschmeichelt. "Damit habe ich nicht gerechnet, dass er sich so öffnet. Und dann die schönen Worte noch, klar hat mich das berührt", meint sie.

"Sie soll ein Teil meines Lebens werden", bekräftigt Christian seinen Willen. Während der Farmer völlig hingerissen zu sein scheint und bereits von einer gemeinsamen Zukunft träumt, wirkt Christina wesentlich verhaltener. "Wir brauchen halt beide noch ein wenig mehr Zeit", entgegnet sie. Anhänger des potenziellen Pärchens sollten jedoch keinesfalls den Teufel an die Wand malen, denn noch besteht Hoffnung: "Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das irgendwann was wird mit uns zwei", fügte Christina nämlich an.

Instagram / ralf.herrmann.tv Bauernreporter Ralf Herrmann, Kuh Resi und "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christian

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

