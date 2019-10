Das gab es noch nie bei Bauer sucht Frau! Gestern Abend lief die zweite Folge der neuen Staffel der Kult-Kuppelshow mit Inka Bause (50) im TV. Nach dem Scheunenfest, bei dem die Landwirte das erste Mal auf ihre Frauen getroffen waren, ging es jetzt schon ans Eingemachte: Die Hofwoche hat begonnen! Die Fans durften ihren Lieblingslandwirten dabei zusehen, wie sie ihre auserwählten Damen von den Bahnhöfen abholten. Bauer Christian hat sich dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen und feierte damit Premiere in dem Format!

Der 33-Jährige entschied sich dazu, seine Christina mit einer Kuh zu überraschen! Dabei handelte es sich aber nicht etwa um irgendeine, sondern um seine Lieblingskuh Resi – und die transportierte der Ackerbauer mithilfe eines Freundes zum Bahnhof und schmückte sie mit einem Blumenkranz. "Man will der Frau ja was bieten und das soll was Besonderes sein", meinte der Blondschopf aus Celle im Gespräch mit Bauernreporter Ralf bei Extra. Einen klitzekleinen Haken hatte die ganze Aktion allerdings: Christian und Resi mussten natürlich vor dem Bahnhofsgebäude auf Christina warten. Die wiederum wartete völlig ahnungslos am Gleis.

Am Ende fanden die drei aber zueinander und der Aufwand hat sich gelohnt. "Ich war total überrascht. Ich dachte, er holt mich mit dem Traktor ab oder mit der Kutsche. Dass er gleich mit der Kuh da stand, das war wirklich überraschend", freute sich Christina über Christians Bemühungen.

