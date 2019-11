So sehr Michael die Rolle des Womanizers auch gefallen haben dürfte: In der heutigen Folge von Bauer sucht Frau forderten seine Damen endlich eine Entscheidung von ihm! Schon beim Scheunenfest hatte ihm Bewerberin Carina die Pistole auf die Brust gesetzt – und auch jetzt war die Blondine die treibende Kraft. Dem Bayer blieb keine andere Wahl. Eine seiner Anwärterinnen musste seinen Hof verlassen und die Heimfahrt antreten!

Conny oder Carina? Diese Frage brannte nicht nur dem Landwirt unter den Nägeln: Auch die Frauen wollten wissen, wem der Platz in Michaels Herz gehört. "Das Herz sagt normalerweise nichts Verkehrtes. Ich stehe zu meiner Entscheidung und es tut mir wahnsinnig leid für diejenige, die jetzt abreist", beteuerte der Garten- und Landschaftsbauer, worauf Carina ihn unmissverständlich bat, zum Punkt zu kommen. "Wir möchten jetzt bitte eine Entscheidung von dir", stellte die Mama einer Tochter klar. Die erhielt sie prompt. "Ich habe mich für Conny entschieden", sagte Michael.

Sein Entschluss war für Carina ein Schlag ins Gesicht, immerhin hatten sich Michael und sie äußerst gut verstanden. Bei der Österreicherin flossen sogar Tränen. "Ich fahre mit gemischten Gefühlen ab, weil er schon mein Schutzschild, meinen Panzer durchbohrt hat. Das hat mich echt überrascht, wie man in so kurzer Zeit einen Menschen so lieb gewinnen kann", schluchzte die 30-Jährige im Einzelinterview.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

