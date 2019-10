Ist sich Bauer Michael seiner Sache etwas zu sicher? In diesem Jahr hofft der Landwirt aus Bayern, bei Bauer sucht Frau die richtige Partnerin für ihn zu finden. Doch bisher fiel der Vater einer kleinen Tochter eher weniger mit seinem Charme als mit seiner frechen Art auf. Bei der Hofwoche scheint er nicht nur verbal übers Ziel hinauszuschießen, sondern auch die Bewährungsprobe seiner Liebesanwärterinnen etwas zu wörtlich zu nehmen: Bewerberin Conny ließ er jetzt richtig ackern.

Die 27-Jährige musste in der neuesten Folge der Kuppelshow im wahrsten Sinne des Wortes Drecksarbeit leisten. Sie schaufelte Hühnerkot zusammen, was Michael direkt auf eine Idee brachte: "Die Conny hat jetzt eine Aufgabe, mal schauen, ob sie die meistert, dann kann ich dir mal den Hof zeigen", erklärte er ihrer Konkurrentin Carina, der er dann ganz stolz seinen Traktorfuhrpark präsentierte. Als er über die Lackfarbe einer seiner Anhänger moserte, meinte die noch: "Vielleicht kann dir Conny da helfen", was der Landwirt aufgrund ihrer Lackierfähigkeiten sofort aufgriff: "Schauen wir mal, die Hofwoche ist ja noch lang." Nach einem längeren Gespräch wurde die Brünette jedoch kurzzeitig von ihrer Konkurrentin abgelöst.

Die Sprüche des Bauern brachten einige der Zuschauer der von Inka Bause (50) moderierten Sendung ganz schön auf die Palme. "Lässt er Conny arbeiten, während er wie Graf Rotz über den Hof spaziert?", fragte ein User auf Twitter und ein weiterer meinte: "Warum verhalten sich alle Frauen so, als hätten sie einen Arbeitsvertrag bei ihm unterschrieben und sind nun in der Probezeit?"

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Michael, Papa einer Tochter und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Getty Images Inka Bause bei der Diabetes Charity Gala im Kanzleramt

