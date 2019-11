Julia Prokopy (24) und Nico Schwanz (41) sind seit Kurzem unzertrennlich! Von einem Promiflash-Insider wurden die Turteltauben im Oktober beim Knutschen erwischt – nur wenig später machten sie ihre Liebe dann auch offiziell. Allerdings erst nach der Ausstrahlung von Julias freiwilligem Auszug bei Bachelor in Paradise. Verständlicherweise diskutieren seitdem viele Fans, ob das ehemalige Wiesn-Playmate das Kuppelformat womöglich wegen ihrer Liebe zu Nico verlassen hat. Denn eine Frage steht ganz klar im Raum: Kannten sich die beiden schon vor BiP?

"Nein! Nico und ich kannten uns während des Drehs noch nicht", stellte die Beauty jetzt in ihrer Instagram-Story klar. Die 24-Jährige machte ihren Followern im Netz deutlich, dass die Aufzeichnungen für die Bachelor-Resteverwertungs-Show schon vor Monaten abgedreht wurden. "Und Nico und ich haben uns erst am 10. September in München auf einer Veranstaltung kennengelernt", erklärte die Blondine weiter.

Bei dem besagten Event habe es dann allerdings sofort bei den beiden gefunkt. In einem Promiflash-Interview kam Nico kürzlich kaum noch aus dem Schwärmen raus: "Sie ist einfach so toll, dass ich wirklich von Liebe auf den ersten Blick sprechen kann!"

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, einstiges Wiesn-Playmate

Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, Model

Anzeige

Instagram / nicoschwanz Julia Prokopy und Nico Schwanz

Anzeige

Wollt ihr mehr über die Beziehung von Nico und Julia wissen? Ja, klar! Muss nicht Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de