Auch Stars brauchen mal eine Pause – auch wenn es nur eine kleine ist! Power-Frau Katie Holmes (40), für die Gesundheit und Fitness wichtiger Teil ihres Lebens ist, gönnt sich trotz öffentlichem Druck gern eine Auszeit von allzu strikten Sportplänen. Dennoch ist die Ex-Frau von Schauspieler Tom Cruise (57) mit ihren 40 Jahren noch in absoluter Top-Form! Jetzt verrät sie, was genau sie macht, um sich fit zu halten!

"Ich habe keine Angst davor, mitten am Tag oder zu irgendeiner anderen Zeit ein Nickerchen zu machen. Ich mache das immer so – wann immer ich am Set bin, schlafe ich immer gegen Mittag, weil es meine Akkus wieder auflädt", verrät die 40-Jährige in einem Interview mit Liz Hernandez. Früher hat sich die beliebte Schauspielerin sehr viel Druck gemacht, vor allem in Bezug auf die Häufigkeit ihrer Trainingseinheiten. Heute hingegen macht sie nur so viel Sport, wie für sie wirklich gut ist. Sie geht zum Yoga, boxt und fährt Rad und macht sich auch keine Sorgen darüber, wenn sie mal nicht jeden Tag der Woche beim Fitness ist.

"Manchmal muss ich einfach für 20 Minuten still sein und nachdenken und mich neu formieren", erklärt Katie. Dabei denkt sie oft über Dinge nach, für die sie dankbar ist oder an denen sie noch arbeiten kann. Gerade die Tage, an denen sie keine Lust auf ein Workout hat, sind jene an denen sie am meisten an sich wächst und etwas neues an sich entdecken würde.

LRNYC / MEGA Katie Holmes, Schauspielerin

Neilson Barnard/Getty Images Schauspielerin Katie Holmes bei der Met Gala 2019

Getty Images Katie Holmes beim American Ballet Theatre in New York City

