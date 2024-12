Hot oder Flop? Katie Holmes präsentiert sich in Giftgrün

Katie Holmes (45), die ehemalige Dawson’s Creek-Darstellerin, wurde am vergangenen Sonntag in New York City mit einem auffälligen Outfit gesichtet. Auf Fotos, die InStyle vorliegen, trug sie einen limettengrünen Mantel, dessen Farbe auch als "Brat Green" bezeichnet wird, mit mutigen schwarz-weißen Knöpfen. Dazu kombinierte sie weit geschnittene Jeans, schwarze Stiefel, einen hellgelben Rollkragenpullover und eine schwarze lässige Mütze. Sich die Hände an einem übergroßen Starbucks-Coffee wärmend, rundete sie ihren Look mit einem grauen Pullover ab, den sie lässig um den Hals legte.

Katie scheint sich modisch immer häufiger aus ihrer Komfortzone herauszubewegen. In der letzten Zeit wurde sie öfter in gewagteren Outfits gesichtet, die eine Abkehr von ihrem einst als "gewöhnlich" betitelten Stil darstellen. Mit ihrem neuen Faible für Mützen und andere auffällige Accessoires hat sie ihren Stil merklich weiterentwickelt und experimentiert zunehmend sowohl mit Farben als auch mit Schnitten.

Trotz ihres vollen Alltags als Broadway-Star und Mutter von Suri (18), ihrer Tochter mit Tom Cruise (62), gelingt es Katie immer wieder, mit ihren Outfits die Aufmerksamkeit der Paparazzi auf sich zu ziehen. Diese neue modische Ader zeigt, dass die 45-Jährige Spaß daran gefunden hat, sich neu zu erfinden und damit vielleicht eine neue Facette ihrer Persönlichkeit ausdrücken will.

Mateo-Garcia, Javier / ActionPress Schauspielerin Katie Holmes in New York, September 2024

ActionPress Katie Holmes im November 2024

