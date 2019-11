Dieser gewichtige Kasten aus dem 17. Jahrhundert entpuppte sich als wahre Wunderkiste! Am Samstag ging Horst Lichter (57) in seiner Trödelshow Bares für Rares wieder der Frage nach, welches ominöse Objekt sich als alter Krimskrams oder doch als wertvoll herausstellt. Dieses Mal von der Partie: Birgit und Joachim Will aus Köln – und die hatten eine echte Schatztruhe im Schlepptau. Was das Paar nicht ahnte: Das seltene Fundstück lässt die Kasse ordentlich klingeln!

"Mein Vater war Tischlermeister und der hat damals einige Antiquitäten restauriert. Da waren Möbel dabei und da war dann auch das dabei", erklärte Joachim den Hintergrund seines aus Eichenholz gefertigten Besitzes, der stolze 60 Kilo wiegt und über einen handgeschmiedeten Schlüssel verfügt. Bescheidene 300 Euro erhofft sich das Duo, wird aber von der Einschätzung des Profis überrascht: "Ich denke, die Truhe ist aufgrund ihrer geringen Ausmaße gut vermittelbar. Meine Expertise beläuft sich hier auf 1.200 bis 1.500 Euro", so der Kenner der Show.

Und tatsächlich: Wider Erwarten reißen sich die Händler geradezu um das gute alte Stück, das im 17. Jahrhundert möglicherweise als Regimentskasse gedient hat. 1.500 Euro sacken Joachim und Birgit schließlich dafür ein. "Damit hätten wir nicht gerechnet. Das ist der Wahnsinn", freuten sich die zwei.

ZDF/Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Star

ZDF/Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

Hauter, Katrin / ActionPress Horst Lichter beim Deutschen Fernsehpreis 2019

