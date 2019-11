Dass diese Figur so viel Geld einbringen würde, hätte Bares für Rares-Kandidatin Petra nicht gedacht! Bei der Wohnungsauflösung von der Mutter einer Freundin fand die Kölnerin eine Bronze-Statue. Nicht ahnend, dass es sich dabei um einen der drei Musketiere handelt, wünschte sie sich 500 bis 600 Euro. Schnell wurde die Verkäuferin aber eines Besseren belehrt: Die Statue ist viel wertvoller!

Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz wusste gleich, dass er da etwas ganz Besonderes in den Händen hält. Bei dem Fund handelt es sich um eine historische Gewandfigur aus dem 19. Jahrhundert von Albert Ernest Carrier-Belleuse – einem der bedeutsamsten Bildhauer in Frankreich zu seiner Zeit. Demzufolge schätzte er den Wert auf 1.500 bis 1.700 Euro. "Wir sind ganz angetan", gestand Daniel Meyer später und es folgte ein regelrechtes Biet-Battle. Am Ende ging der Bronze-Guss für stolze 1.200 Euro an Fabian Kahl (28).

"Als das erste Gebot kam, fiel mir schon ein Stein vom Herzen, denn das war eigentlich mein Wunschpreis. Dass es dann so hochging – das war toll!", resümierte Petra hinterher. Somit stand der geplanten Städtereise mit ihren Freundinnen nach Dresden nichts mehr im Weg.

ZDF / Frank W. Hempel Die Händler von "Bares für Rares" und Moderator Horst Lichter (3.v.r.)

Actionpress/ Public Address Fabian Kahl beim ZDF Fernsehgarten, Juni 2019

ZDF / Frank Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

