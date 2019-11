Gute Laune bei Heidi Klum (46)! Hinter der Model-Beauty liegt ein aufregendes Halloween-Wochenende. Die vierfache Mama war über 14 Stunden lang in der Maske, um sich von ihrem Team in ein abgefahrenes Alien verwandeln zu lassen. In diesem Kostüm wurde anschließend natürlich ausgiebig gefeiert. Erholung und vor allem Spaß findet die Blondine mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (30) und dessen Bruder Bill (30) jetzt in sonnigen Gefielden. Und dort lassen es die drei ordentlich krachen – mit einer ausgelassenen Tanznummer!

Auf ihrem Instagram-Profil begeistert die 46-Jährige mit ihren männlichen Begleitern ihre Netz-Fans: In einem 24-Sekunden-Clip tanzen die drei ungebremst zu 90er Jahre Upbeats. Doch das Trio springt nicht einfach so umher – mehr oder weniger synchron performen sie gemeinsam eine kleine Choreografie. Dabei wird eines wieder zum besonderer Blickfang: Heidis Outfit! Denn die "Germany's next Topmodel"-Jurorin trägt lediglich einen schmal geschnittenen, weißen Bikini, der freie Sicht auf ihren durchtrainierten Körper bietet. Bill und Tom hingegen stecken in weiten Schlabberhosen.

Es ist nicht der erste Trip, den Heidi und Tom zusammen mit Bill verbringen. Die drei sind mittlerweile einfach unzertrennlich. Sogar während der Flitterwochen seines Bruders und seiner Schwägerin war der Tokio Hotel-Sänger mit dabei.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz im Juli 2019

