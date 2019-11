Die Fans können aufatmen! Zwar sieht man Camila Cabello (22) in den vergangenen Monaten eigentlich nahezu durchgehend strahlend. Der Grund: Sie geht seit einigen Wochen offiziell mit Shawn Mendes (21) durchs Leben und könnte kaum glücklicher sein. Aber am Wochenende dürfte das Lächeln der Sängerin für kurze Zeit verschwunden gewesen sein: Bei einem Auftritt stürzte die Brünette auf der Bühne ziemlich übel und verletzte sich. Jetzt meldete sich Camila zu ihrem Gesundheitszustand zu Wort – und gab zum Glück die ersehnte Entwarnung!

Am Samstag stand die 22-Jährige für ein Konzert in Los Angeles auf der Bühne. Kameras waren dabei nicht erlaubt – weshalb es auch keine Aufzeichnungen von dem vermeintlichen Unfall gibt. In ihrer Instagram-Story bestätigte die Brünette nun aber den Zwischenfall: "Die Gerüchte sind wahr. Ich bin heute Abend auf meinen Hintern gefallen", erklärte sie ihren Followern. Auch Details zum Sturz wollte sie dabei nicht vorenthalten: "Ich glaube, es war der schlimmste Sturz, den ich jemals hatte. Ich denke, es war so ein 1,8- bis Zwei-Meter-Sturz."

Schmerzen habe Camila allerdings nicht gespürt: "Das Adrenalin auf der Bühne ist so hoch, dass ich wahrscheinlich von einem Lastwagen angefahren werden könnte und dennoch fragen würde: 'Habt ihr alle eine gute Zeit?'", scherzte sie tapfer weiter. Schlimme Verletzungen habe sie nicht davongetragen. "Danke, dass ihr alle fragt. Mir geht es absolut gut! Ich bin okay und eigentlich denke ich, dass es ziemlich witzig ist." So wünsche sich Camila fast schon, dass Kameras erlaubt gewesen wären, um aus ihrem eigenen Sturz eine Meme zu erstellen.

