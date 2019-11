Ricarda Raatz spricht endlich Klartext, von welche Love Island-Stars sie am meisten enttäuscht ist! Im September sorgte ihr freiwilliger Auszug aus der Villa für mächtig Schlagzeilen: Ricarda war unterstellt worden, draußen bereits einen potenziellen Partner auf sich warten zu lassen. Der eine oder andere Islander sprang nach dem Ende der Sendung Anfang Oktober auf den Shitstorm auf. Nun nannte Ricarda zum ersten Mal die Namen der Reality-Stars, von denen sie sich ungerecht behandelt fühlt!

In ihrer Instagram-Story sprach sich Ricarda zum ersten Mal die Last so richtig von der Seele. Ausgelöst wurde ihr Realtalk durch eine Netz-Fragerunde von Staffel-Kollegin Denise Bröhl, die angab, mit dem Model keinen Kontakt, aber immer ein offenes Ohr für sie zu haben, falls sie sich mal melden würde. "Das Witzige ist, dass ich mich am 17. Oktober bei ihr gemeldet habe mit einem Lach-Smiley. Und das hat sie auch gesehen, aber darauf kam keine Antwort", stellte Ricarda richtig. Sie finde es einfach traurig, wenn man schon über sie rede, dass dann nicht einmal die Wahrheit gesagt werde.

Doch auch mit zwei anderen Islandern hat Ricarda offenbar noch ein Hühnchen zu rupfen. Show-Mitbewohner Samira und Sidney Wolf hätten sie ebenfalls öffentlich angegangen, was sie einfach nicht verstehe: "Samira und Sidney, oder einer von beiden hat ein Video hochgeladen, wo man meinen Auszug feiert. Ich habe über niemanden gelästert oder etwas hochgeladen, was für jemand anderen negativ sein könnte. Ich finde es echt schade, dass wir nicht wieder alle cool miteinander sein können", berichtete sie geknickt. Es gebe sogar noch eine weitere Person, die nach wie vor schlechte Stimmung gegen sie verbreite. Den Namen wollte sie allerdings nicht nennen.

Fakt ist, Ricarda fühlt sich von einigen Islandern vor den Kopf gestoßen: "Ich muss mir jetzt sagen lassen, ich würde mich nicht melden, ich würde mich bewusst von den Partys zurückziehen. Wenn ich keine Lust auf Partys habe, dann ist das so", stellte sie fest. Inzwischen folge sie auf Instagram nur noch den "Love Island"-Leuten, mit denen sie sich gut verstehe, der Rest sei ihr egal. "Ich finde, Lästereien gehen gar nicht. Die Islander mit denen ich Kontakt habe, die wissen das auch. Mit den anderen habe ich bewusst keinen Kontakt mehr."

RTL II Ricarda Raatz, Ex-"Love Island"-Kandidatin

RTL II / Magdalena Possert Denise Bröhl, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / samira.bne Ex-"Love Island"-Kandidatin Samira

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Love Island"-Teilnehmerin



