Haben die Islander Ricarda Raatz mittlerweile vergeben? Es war der Skandal der diesjährigen Love Island-Staffel: Kurz vor dem Finale stellte sich heraus, dass es in dem Leben der Brünetten noch einen Mann abseits der Insel gibt. Dies stürzte sie nicht nur in eine Beziehungskrise mit Couple-Partner Mischa Mayer, sondern ließ auch Ricardas Mitbewohner an ihren ehrlichen Absichten zweifeln. Die 27-Jährige verließ daraufhin freiwillig die Villa. Eine große Verabschiedungszeremonie mit warmen Worten blieb dabei eher aus. Doch wie stehen ihre Show-Kollegen nun, einige Wochen nach der Format-Teilnahme, zu ihr?

Promiflash traf die Zweitplatzierten Yasin und Samira im Hotel Sofitel in Berlin zum Interview und hakte mal nach, wie es nun um das Verhältnis zum Model steht. "Ich sage es mal so: Mit Ricarda haben wir kein Problem", machte der einstige Sportlehrer deutlich. Sie hätten komplett mit dem Drama um Ricarda abgeschlossen. "Es gibt negative sowie positive Seiten und wir hatten auch eine schöne Zeit mit ihr da drinnen." Auch bei den anderen Islandern sehe das ähnlich aus: "Wir sind ja alle gemeinsam in einer WhatsApp-Gruppe, daher haben wir alle eigentlich Kontakt. [...] Wir kommen auf jeden Fall alle gut miteinander aus", zog Yasin sein Fazit.

Vor allem die Beziehung zwischen Samira und Ricarda dürfte zum Ende ziemlich gelitten haben. Schließlich plauderte der Lockenkopf Ricardas Männer-Geheimnis an die anderen Islander weiter. Böses Blut fließt zwischen den beiden aber dennoch nicht: "Es kam ja nicht von mir persönlich. Die draußen wussten ja auch schon Bescheid. Es wurde nur so ausgestrahlt, als hätte ich das alles gesagt", stellte Samira richtig. Sie habe nach der Sendung bereits mit Ricarda geschrieben. Mittlerweile sei diese Situation kein Thema mehr bei den beiden Frauen.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira in Berlin

RTL II Ricarda Raatz an Tag 22 bei "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Samira und Ricarda, "Love Island"-Kandidatinnen 2019

