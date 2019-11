Da hatte wohl jemand so etwas wie Tomaten auf den Augen. Der britische Sänger Louis Tomlinson (27) wurde als Mitglied der gefeierten Boyband One Direction weltweit bekannt. 2016 legte die Band eine Pause ein und ihre Mitglieder, also auch Louis, starteten jeweils mit Solo-Karrieren durch. Doch der Sänger und Schauspieler war schon viel früher Teil einer Band gewesen – und zwar bevor er mit 1D die Mädchenherzen höherschlagen ließ. Dann flog er dort aber raus. Warum Louis damals nicht gemerkt hatte, dass er aus der damaligen Truppe rausgekickt wurde, plauderte er kürzlich in einer TV-Show aus.

"Ich habe eine Rede darüber gehalten, wie sehr ich es geliebt habe, in dieser Band zu sein. Und da war dieses Kind, das mich etwas fragte, an das ich mich nicht mehr erinnern kann – aber es endete damit, dass mir klar wurde, dass ich gerade aus dieser Band geworfen worden war", erinnerte Louis sich in der "The Late Show" von James Corden (41). Louis glaubt, dass der Grund für seinen Rausschmiss die Missgunst eines Bandmitgliedes war. Der Gitarrist soll neidisch auf ihn gewesen sein und habe den Ruhm für sich allein gewollt.

Der Engländer ließ in der Sendung seine musikalischen Anfänge nochmal aufleben und kam dabei regelrecht ins Schwärmen: "Ich habe diese Band wirklich geliebt. Es war das erste Mal, dass ich gesungen und getanzt habe." Bei seinem Solo-Auftritt in der Late-Night-Talkshow performte er seinen aktuellen Song "We made it".

Carlos Alvarez/Getty Images One Direction-Stars Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan, 2014

Anzeige

MediaPunch / Actionpress Louis Tomlinson in Los Angeles,

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de