Dieser Ehrentag muss gefeiert werden! Das dachten sich auch die Boys von One Direction. Während andere Castingtalente nach und nach in der Versenkung verschwinden, wurden die Jungs über die Jahre immer bekannter. 2010 wurden sie in der britischen The X Factor-Show gecastet. Zwar erreichte die Truppe letztendlich "nur" den dritten Platz, die Fans blieben ihnen jedoch treu. Mit einem rührenden Post bedankt sich die Band nun bei ihren Anhängern.

So twitterte Niall Horan (25): "Neun Jahre! Ich kann euch nicht genug für all den Support über die Jahre danken. Ich liebe euch." Auch Liam Payne (25) wandte sich an die Fans: "Neun Jahre. Es ist so unbeschreiblich, auf all die Erlebnisse zurückzublicken. Und sogar jetzt habt ihr es geschafft, dass wir weltweit Trends setzen. Ihr seid wirklich die besten Fans der Welt." Bandmitglied Louis Tomlinson (27) schwelgt ebenfalls in Erinnerungen. "Tage wie dieser sind die besten, um zurückzublicken. Ich bin im Nachhinein so stolz. Danke, dass ihr immer hinter uns steht", schrieb er im Netz.

Nicht nur die Jungs feiern diesen Jahrestag, auch die Fans können ihre Begeisterung nicht unterdrücken. Die drei Twitter-Beiträge erhielten binnen kürzester Zeit insgesamt über eine Million Likes. Und auch wenn die Jungs aktuell musikalisch getrennte Wege gehen, bleibt die Hoffnung auf eine Reunion ungestillt.

Getty Images Niall Horan im Februar 2019

Getty Images Liam Payne im Juni 2019

Getty Images Louis Tomlinson im Juni 2019

