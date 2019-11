Lena Schiwiora hat wunderbare Neuigkeiten! Anfang des Jahres stellte die Blondine zusammen mit Partner Robin Riebling ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe. Mit Erfolg, denn im großen Finale ging ihr Freund auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Ein besseres Ergebnis hätte sich Lena nicht wünschen können. Seitdem planen die beiden fleißig an ihrer Traumhochzeit. Doch nun gibt es Neuigkeiten aus der Verwandtschaft: Lena wird gleich zweimal Tante – und verriet im Promiflash-Interview süße Details!

Ihre beiden Schwestern Julia und Sandra sind gleichzeitig schwanger geworden. Gegenüber Promiflash erklärte Lena, dass zunächst sogar der Geburtstermin der Sprösslinge derselbe sein sollte: "Dass der Entbindungstermin zu Anfang am selben Tag sein sollte, hat uns alle einfach nur fasziniert! Mittlerweile hat er sich aber Gott sei Dank etwas verschoben und wir können so hoffentlich beide Geburten in Ruhe miterleben". Die Vorfreude auf den doppelten Nachwuchs ist bei Lena gewaltig: "Ich freue mich einfach riesig für meine Schwestern und konnte es kaum glauben, dass beide unsere Familie mit Nachwuchs bereichern!"

Vor allem die Schwangerschaft von Sandra hatte Lena so gar nicht erwartet – bereits vor sieben Jahren hatte ihre große Schwester das erste Kind bekommen. "Meine kleine Nichte Lia konnte es kaum fassen, dass sie nach fast sieben Jahren doch noch ein Geschwisterchen bekommt! Wir haben damit gerechnet, dass Julia irgendwann die Nachricht verkündet, aber mit Sandra haben wir nicht mehr gerechnet. Und dann noch beide gleichzeitig", strahlt Lena glücklich und voller Stolz.

