Lena Schiwiora lernt für ihren neuen Freund weitere Sprachen

Lena Schiwiora (28), bekannt aus dem Reality-TV, hat ihr Glück in der Liebe gefunden. Wie sie auf Instagram berichtet, ist sie in ihrer neuen Beziehung sprachlich nun besonders gefordert. Ihr Freund ist Niederländer und Kommunikation war anfangs gar nicht so einfach. "Am Anfang konnten wir uns eigentlich nur auf Englisch unterhalten – und das, obwohl ich gar kein Englisch konnte", erklärte Lena offen. Doch mittlerweile hat sie damit begonnen, sogar Niederländisch zu lernen, während ihr Partner fleißig Deutsch übt. Die beiden unterhalten sich jetzt häufig in einer bunten Mischung aus Deutsch, Englisch und Niederländisch.

In ihren Social-Media-Beiträgen teilt Lena offen ihre Freude über ihre neue Beziehung. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie bereits ein emotionales Video, in dem sie betonte, wie glücklich sie darüber ist, in einer gesunden Partnerschaft angekommen zu sein. Mit bewegenden Worten sprach sie unter anderem über ihre Dankbarkeit und ermutigte ihre Follower: "Du bist niemals zu viel für jemanden, der dich vom Herzen liebt!"

Lena ist unter anderem aus Reality-TV-Shows wie Love Island oder Reality Backpackers bekannt. An letzterem Format nahm sie 2024 teil und Fans munkelten, dass sich mehr als nur Freundschaft bei ihr und ihrem früheren Mitstreiter Tommy Pedroni (30) anbahnen würde. Was Lena damals jedoch nicht wusste: Tommy hatte nur kurz zuvor Paulina Ljubas (28) bei Germany Shore kennengelernt. Da die Sendung jedoch erst später ausgestrahlt wurde, konnte der Influencer seine heutige Partnerin vor Lena geheim halten – was bei ihr rückblickend eher weniger gut ankam.

Instagram / lenaschiwiora Reality-Bekanntheit Lena Schiwiora, Mai 2025

Joyn Lena Schiwiora und Tommy Pedroni bei "Reality Backpackers"

