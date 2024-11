Kein Kampf: Lena Schiwiora sauer über Fame-Fighting-Rauswurf

Eigentlich sollte Lena Schiwiora (28) nach ihrem Sieg bei Fame Fighting Challenger beim Hauptevent von Fame Fighting antreten. Wie sie nun in ihrer Instagram-Story verkündet hat, wird daraus aber nichts: "Ich haue raus, dass ich am Samstag nicht bei Fame Fighting dabei sein darf. Ich betone bewusst 'darf', da ich eigentlich dabei sein wollte, es liegt nicht an mir. Ich wurde ausgeladen." Über die Ausladung zeigte Lena sich sehr traurig: "Ich bin noch nie so enttäuscht worden wie von dieser Veranstaltung."

Lena finde das Verhalten der Veranstalter "extrem unprofessionell". Das könne sie auch mit Chats und Telefonaten belegen. Besonders bedauere die 28-Jährige die Situation, da ihre Community so oft für sie abgestimmt habe, um sie antreten zu sehen. "Ich schäme mich wirklich extrem dafür, dass ich so viele Voting-Aufrufe gemacht habe, weil im Endeffekt alles umsonst war. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ihr so viel gevotet habt, weil es kämpfen Leute dort, die bei Challenger verloren haben und die sind trotzdem weitergekommen. Also frage ich mich mittlerweile, wofür gab es diese Veranstaltung und die Votings?"

Damit spielt Lena auf ihren Fame-Fighting-Challenger-Kampf mit Jessi Accit (24) Anfang des Jahres an. Da sie gegen die Ex on the Beach-Bekanntheit gewann, qualifizierte sie sich für das Hauptevent im November. Jedoch musste auch für sie abgestimmt werden. Die vier Sieger mit den meisten Stimmen dürfen bei Fame Fighting erneut in den Ring steigen. Demnach durften sich Bocc Özsu, Jakub Merlan-Jarecki (29), Lena und Tobias Pietrek über eine zweite Chance freuen. Alle außer Lena nehmen sie auch wahr.

Instagram / lenaschiwiora Lena Schiwiora, TV-Bekanntheit

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, ehemalige "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

