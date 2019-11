Sie schweben auf Wolke sieben – und dabei hören sie ganz bestimmte Lieder. Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) sind wohl das derzeit süßeste Promi-Paar. Das beweisen die beiden "Señorita"-Sänger nicht nur bei gemeinsamen öffentlichen Auftritten und auf der Bühne. Nein, sie haben auch eine eigene Playlist zusammengestellt, die nur Lieder enthält, die die beiden miteinander verbinden. Tracks also, bei denen Camila und Shawn aneinander denken. Romantischer geht’s kaum!

Vor seinem Konzert am 29. Oktober 2019 im australischen Melbourne wurde Shawn laut der Onlineplattform Just Jared von einem Fan gefragt, ob es ein Lied gebe, bei dem er sagen würde, "Yep, das ist Camilas und mein Song." Darauf antwortete der kanadische Sänger: "Wir haben eine ganze Playlist. Ich würde dir so gern mehr darüber sagen, so gern, aber ich habe das Gefühl, dass es nur Camila und mich etwas angeht, wenn das in Ordnung ist."

Anfang August 2019 hatten Camila und Shawn ihre Liebe öffentlich gemacht. Allzu lang reicht ihre Dating-Geschichte noch nicht zurück, wie der Sänger kürzlich gegenüber HollywoodLife verriet: "Wir sind noch nicht so lange zusammen, wir daten offiziell seit dem 4. Juli."

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Shawn Mendes im August 2019

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

