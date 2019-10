Shawn Mendes (21) plaudert aus dem Beziehungs-Nähkästchen! Diese News ließen Fan-Herzen höher schlagen: Seit einigen Wochen gehen der Sänger und Camila Cabello (22) als Paar durchs Leben! Zwar tauchten hier und da mal Knutsch-Fotos auf, mit öffentlichen Liebesbekundungen oder Beziehungs-Talks hielten sich die zwei aber bisher weitestgehend zurück. Umso mehr überraschte Shawn nun bei einem Fantreffen: Dort plauderte er erstmals ganz offen über den Pärchen-Alltag mit Camila!

Na, mit so vielen privaten Details hatten die Fans sicher nicht gerechnet. In Kuala Lumpur in Malaysia stellte sich Shawn auf einem Event den neugierigen Fragen seiner Fans – und die wollten natürlich alles zur Romanze mit Camila wissen. So hakte ein weiblicher Supporter ganz direkt nach, wie ein gewöhnliches Date mit seiner Liebsten ablaufe. Und Shawn? Der gab eine ausführliche und gleichermaßen witzige Antwort: "Wir sind immer in anderen Ländern und Städten, wenn wir zusammen abhängen, also ich weiß nicht... Wir suchen uns vermutlich etwas zu essen und dann essen wir und nach einer Stunde würden wir uns fragen: 'Hast du Hunger?' und dann würden wir wieder essen." Dating mit der brünetten Musikerin beinhalte eben viele Restaurantbesuche.

Auch Camila machte neulich in Sachen öffentliche Gefühlsoffenbarung eine Ausnahme. Sie kam während der Radioshow Capital Breakfast aus dem Shawn-Schwärmen fast gar nicht mehr heraus: "Ja, wir sind ziemlich glücklich. Ich liebe ihn wirklich sehr", verriet sie dabei unter anderem.

MEGA Musiker Camila Cabello und Shawn Mendes

OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello im August 2019

