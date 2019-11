Alexander Klaws lässt kein gutes Haar an seinen ehemaligen Arbeitgebern! Nach seinem Sieg bei der ersten DSDS-Staffel hatte es den Sänger in die Musical Szene gezogen. Er übernahm erfolgreich die Hauptrollen in "Tarzan", "Jesus Christus Superstar" oder auch "Tanz der Vampire". 2017 gab er plötzlich seinen Abschied. Jetzt verkündete der Musical-Veranstalter Stage Entertainment, dass das Theater in Oberhausen schließen werde. Darauf reagiert Alexander mit einem wütenden Statement!

Oberhausen ist nicht die erste Eventlocation, die ihre Pforten schließt – in den Augen des Sängers liegt die Schuld dafür bei den Verantwortlichen selbst: "Theater schließen, weil große Firmen unter anderem nicht mit der Zeit gehen, an ihrer fragwürdigen Preispolitik festhalten, und überall an der Qualität gespart und somit ihr Publikum teilweise für dumm verkauft wird", kritisiert der Familienvater die Szene auf Instagram. Den Veranstaltern gehe es nur noch um Profit und die Kunst bliebe dafür auf der Strecke.

Ob Alexander deswegen auch die großen Musiktheater-Bühnen verlassen hat, verriet er nicht. Nach seinen Musical-Rollen war der Künstler 2019 als Schauspieler in eine andere berühmte Figur geschlüpft: Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg stieg er als Kult-Indianer Winnetou in den Sattel.

Getty Images Alexander Klaws und Phil Collins 2011

Getty Images Alexander Klaws 2014 in Magdeburg

Ot,Ibrahim/ Actionpress Alexander Klaws als Winnetou bei den Karl-May-Spielen 2019

