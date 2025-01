Stolzer Papa: Alexander Klaws' Sohn feiert achten Geburtstag

Alexander Klaws (41) hat einen besonderen Grund zum Feiern: Der Sohn des Sängers, Lenny, hat Geburtstag! Aus diesem Anlass teilt der DSDS-Gewinner einen seltenen Schnappschuss seines Jungen auf Instagram. Auf ihm ist ein großer goldener Luftballon in Form einer Acht zu sehen sowie sein Nachwuchs, der ein Herz mit seinen Händchen formt. Vor dem Kleinen liegen zudem einige verpackte Geschenke und im Hintergrund sind bunte Luftballons zu erkennen.

Seinen Social-Media-Beitrag kommentiert Alexander mit den herzlichen Worten: "Nichts als Liebe für dich, mein Großer. Die Liebe zu dir zeigt mir jeden Tag, dass man nicht als fertiger Papa auf die Welt kommt, sondern jeden Tag an sich arbeiten und an seinen Herausforderungen wachsen muss, um dir, deinen Brüdern und unserer Familie der bestmögliche Mensch sein zu können." Auch zahlreiche Fans stimmen in die Geburtstagsgrüße mit ein und gratulieren Alexanders Sohnemann. Sein Posting schließt der Musiker mit den Worten ab: "Bin so stolz auf dich – Happy Birthday!"

Neben Lenny ist Alexander auch Papa von zwei weiteren Söhnen namens Flynn und Lion. Mit seiner Ehefrau Nadja Scheiwiller (39) ist der Sänger seit 2019 verheiratet. Im vergangenen Jahr wurden die beiden zum dritten Mal Eltern. "Wir sind schockverliebt und unendlich dankbar, dass unser kleiner Lion gesund und munter unseren 'wilden Klaws-Haufen' komplett macht!", verkündeten die Eheleute stolz auf Social Media und teilten direkt einen ersten Schnappschuss ihres Wonneproppens.

Instagram / alexanderklawsofficial Sänger Alexander Klaws' Sohn Lenny, Januar 2025

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws und seine Familie im August 2024

