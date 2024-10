Alexander Klaws und seine Frau Nadja machen Paartherapie

Alexander Klaws (41) hat eine erfolgreiche Karriere und mit seiner Frau Nadja Scheiwiller (39) drei gemeinsame Kinder. Allerdings ist auch in dem scheinbar perfekten Leben des Sängers nicht alles so einfach, wie es nach außen hin scheint. Im Interview bei Gala enthüllt der Musicaldarsteller, dass er und seine Liebste eine Paartherapie machen. Auf die Frage hin, wie es dazu kam, erklärt er: "Wir haben spannende Jobs, wo wir immer unterwegs sind, und da hat man auch nicht immer so viel Zeit, wie man es gerne hätte. Man muss sich einfach darum kümmern."

Im Laufe des Gesprächs erläutert er offen: "Eine Beziehung und auch eine Ehe bedeutet Arbeit. Man muss das wollen und sich aktiv Zeit nehmen." Wenn man dies nicht macht, lebe man sich laut ihm Stück für Stück auseinander, was dem Traumpaar wohl passiert sei. Während der Corona-Pandemie sah sich das Ehepaar gezwungen, sich ihren Problemen mithilfe einer Therapie zu stellen. Besonders wichtig sei hierbei: "Man muss vor allem immer bei sich anfangen und nicht alles auf den anderen schieben."

Die beiden Musiker lernten sich 2010 während der gemeinsamen Proben zum erfolgreichen Musical "Tarzan" kennen und lieben. Im Jahr 2017 erblickte ihr erstes Kind, Söhnchen Lenny, das Licht der Welt und drei Jahre später folgte ihr zweiter Sohn Fynn. Im August dieses Jahres durfte sich die Familie dann über die Geburt des kleinen Lion freuen. Der Moderator verriet im Podcast "Feel Hamburg", dass er "immer noch durch den Wind" sei, aber auch "unfassbar stolz" über den süßen Familienzuwachs.

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws mit einem seiner Söhne, November 2021

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws und seine schwangere Frau Nadja Scheiwiller

