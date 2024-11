Ex-DSDS-Sieger Alexander Klaws kritisiert die Castingshow

21 Jahre ist es her, dass Alexander Klaws (41) auf der DSDS-Bühne sein Können unter Beweis stellte. Als allererster Gewinner der Castingshow hat der heutige Musical-Star einen besonderen Blick auf das Format und wie es sich in den vergangenen Jahren entwickelt und verändert hat. Seiner Meinung nach nämlich nicht wirklich zum Guten. "Dieses künstlich Aufgeblasene macht nicht den Charme von Castingshows aus. Das sieht man ja auch an den Eisschaltquoten", kritisiert der Sänger die Show im Gespräch mit München.de.

Als er selbst an DSDS teilnahm, habe das Format noch einen ganz anderen Stellenwert in der Musikbranche gehabt: "Zu der Zeit war es ja noch ein riesiges Kompliment, dort zu gewinnen. Für mich war das damals einfach eine grandiose Gelegenheit." Die Art und Weise, wie die heutigen Teilnehmer ihr Talent unter Beweis stellen müssen, mache für ihn wenig Sinn. "Wir konnten uns damals dem Publikum bei zehn Mottoshows präsentieren, hatten die Möglichkeit, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und ein Superstar zu werden. Das gibt es heute so nicht mehr", bemerkt der 44-Jährige. Einer Sache ist der Sender, bis auf ein Jahr Ausnahme, treu geblieben: Chef-Juror Dieter Bohlen (70), ohne den der Gesangswettbewerb wohl nicht das Wahre ist. Diese Meinung teilt auch Alexander. "Wenn einer weiß, wie das Business funktioniert und wie man sich neu erfindet, dann ist das Dieter", betont der Ex-Gewinner.

Mit seinem Auftritt beim Finale der diesjährigen Staffel am vergangenen Samstag konnte sich der Pop-Titan jedoch wohl nicht als Bühnen-Experte profilieren. Für seine Darbietung des Modern Talking-Hits "Cheri Cheri Lady" hagelte es böse Kritik auf Social Media. "Oh Mann, lange nicht so eine peinliche Performance gesehen. So etwas passiert, wenn man nicht weiß, wann man aufhören muss", lästerte nicht nur ein X-User über den Musiker ab.

Getty Images Alexander Klaws, November 2003

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2024

