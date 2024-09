Alexander Klaws' Sohn hilft ihm bei Tarzan-Transformation

Alexander Klaws (41) wird in wenigen Monaten wieder in seine Musicalrolle als Tarzan schlüpfen. Dafür muss der Musiker aber erst einmal noch seinen Körper auf Vordermann bringen. Während seines harten Trainings bekommt der Familienvater Unterstützung von seinem Sohn! "Mein siebenjähriger Sohn Lenny hat mir übrigens versprochen, mich zu pushen und an meiner Seite mitzutrainieren, damit ich für ihn und euch die beste Version von Tarzan sein kann", erklärt Alex auf Instagram stolz und glaubt, dass bei dieser Hilfe nichts mehr schiefgehen kann.

"Eine Stunde früher als geplant – aber manche konnten es einfach nicht abwarten. Stuttgart, ich bin im Anflug!", verkündete der Musicaldarsteller die freudigen Nachrichten vor wenigen Tagen ebenfalls auf der Social-Media-Plattform. Von 2010 bis 2013 hatte Alex als Tarzan sämtliche Zuschauer in den Saal nach Hamburg gelockt. Drei Jahre später schlüpfte er noch einmal in die Rolle. In Stuttgart nimmt der DSDS-Gewinner die Rolle nun noch ein weiteres Mal auf. Der offizielle Account des Musicals ließ verlauten, dass die Inszenierung ab dem 25. Januar 2025 anlaufen wird. Wer Alex unbedingt als Tarzan sehen möchte, sollte beim Ticketkauf jedoch auf eines achten: Das Multitalent ist nur bis April desselben Jahres und nur an ausgewählten Vorführungen beteiligt.

Insgesamt ist Alex Papa von drei Kindern. Sein jüngster Nachwuchs erblickte erst vor wenigen Wochen das Licht der Welt. "Alle sind gesund. Mama geht es super, dem Kind geht es gut. Und das ist das Allerallerwichtigste", verriet der Musiker im Podcast "Feel Hamburg". Noch immer sei er ganz "durch den Wind", aber gleichzeitig auch "unfassbar stolz".

Getty Images Alexander Klaws bei der Fashion Week in Berlin, 2014

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws und seine Familie im August 2024

