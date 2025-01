Wow: Alexander Klaws zeigt seinen trainierten Körper im Netz

Alexander Klaws (41) weiß offensichtlich, wie man einen Auftritt hinlegt – sogar auf Social Media! Der Sänger teilt am Samstag ein oberkörperfreies Foto von sich auf Instagram. Darauf präsentiert er seinen sichtlich perfekt trainierten Körper auf seinem Balkon. In der Bildunterschrift schreibt er passend: "Chillen in der Sonne, bevor es im Dschungel wieder wild wird! Was für ein wundervoller Tag, um meine Reise beim Musical "Tarzan" in Stuttgart zu beginnen!" Zudem bedankt er sich bei den Organisatoren für die großartige Möglichkeit. Abschließend fragt er seine Follower: "Wer kommt heute Abend?"

Zahlreiche Fans wünschen ihm viel Glück bei seiner bevorstehenden Show und reagieren prompt auf seine Frage. So formuliert ein Follower: "Ich bin auf dem Weg und freue mich unheimlich, dich nach so langer Zeit wieder als Tarzan zu erleben. Toi, toi, toi!" Andere Anhänger des Musikers legen ihren Fokus ein Stück mehr auf das Äußere von ihm. Im Kommentarbereich schwärmt ein sichtlich begeisterter Fan: "Man sieht, dass du in Form bist, Mister. Alles Gute für die Vorstellungen. Du rockst das!"

Der Musicalstar ist nicht nur beruflich gefragt, sondern auch in seinem Privatleben äußerst glücklich. Mit seiner Ehefrau Nadja Scheiwiller (39) ist Alexander seit 2019 verheiratet. Inzwischen sind sie dreifache Eltern – ihre Söhne Lenny, Flynn und Lion machten das Liebesglück perfekt. Hin und wieder äußert sich Alexander sogar auf Social Media zu seiner Familie. So gratulierte er zuletzt seinem Söhnchen Lenny zuckersüß zum Geburtstag! Auf Instagram postete er zu diesem Anlass mehrere Schnappschüsse von den Feierlichkeiten, bei denen es sogar einen großen goldenen Luftballon in Form einer Acht gab.

Getty Images Alexander Klaws mit Phil Collins und seinen Söhnen Matthew und Nicholas in Hamburg, 2011

ActionPress / gbrci / Future Image Nadja Scheiwiller und Alexander Klaws im Juni 2023

