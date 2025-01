Alexander Klaws feierte nach acht Jahren Bühnen-Comeback

Bereits im September des vergangenen Jahres hat Alexander Klaws (41) es groß angekündigt: Der ehemalige DSDS-Kandidat wird in seine Rolle als Tarzan im gleichnamigen Musical zurückkehren. Nun hat das Warten endlich ein Ende: Vor wenigen Tagen feierte Alex sein Comeback! Wie das Presseportal berichtet, turnte der Sänger zum ersten Mal seit fast acht Jahren wieder zu den Songs von Phil Collins (73) über die Bühne – und bekam dafür minutenlangen Applaus vom Publikum. Um ihren Kollegen zu unterstützen, saßen außerdem auch einige Stars unter den Gästen: Lukas Gauer, Shona Fraser (49), Magdalena Brzeska (46) und Tatjana Geßler waren unter anderem vor Ort.

Vor fast 15 Jahren verkörperte Alexander den wilden Tarzan das erste Mal – damit begann für ihn eine sehr erfolgreiche Karriere als Musical-Darsteller. Allerdings ist das nicht der Hauptgrund, warum er auch nach so langer Pause noch immer an der berühmten Rolle hängt. "Bei Disneys Tarzan habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt drei wundervolle Kinder habe. Sie hat damals die Jane gespielt und mir als meine Flugtrainerin das Fliegen [über der Bühne] beigebracht", schildert der "Take Me Tonight"-Interpret gegenüber dem Portal. Für ihn sei die Show das Beste, was ihm je passiert ist.

Auf die Rückkehr zu Tarzan hat Alexander sich sehr lange und intensiv vorbereitet. Dabei hat ihm ein besonderer Mensch geholfen: sein ältester Sohn, Lenny. Auch für ihn hat der Sänger die Rolle wieder aufgenommen, denn Lenny wollte "mich immer als Tarzan sehen" und hat während der Trainingsphase angeblich richtig mit seinem Papa mitgefiebert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Kurz vor seiner Rückkehr auf die Bühne präsentierte Alexander stolz seinen Waschbrettbauch und die perfekt trainierten Muckis, für die Tarzan mitunter so bekannt ist.

Getty Images Alexander Klaws mit Phil Collins und seinen Söhnen Matthew und Nicholas in Hamburg, 2011

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws, Januar 2025

